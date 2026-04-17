Команда Сергачева добилась уникального результата в эпоху потолка зарплат в НХЛ

Команда Национальной хоккейной лиги «Юта Маммот» завершила регулярный чемпионат с уникальным достижением, которого не было ни у одной команды в эпоху потолка зарплат (с 2005 года).

Хоккеисты «Юты» пропускали в каждом из 82 матчей регулярки. При этом «Мамонты» проводят очень хороший сезон. Команда прошла в плей-офф, заняв седьмое место в регулярном чемпионате. «Юта» пропустила 240 шайб — меньше только у трех команд во всей лиге. Однако в каждой игре шайба хотя бы раз побывала в воротах «Мамонтов».

За «Юту» выступают два российских защитника — Михаил Сергачев и Дмитрий Симашев. В первом раунде плей-офф команда сыграет с «Вегас Голден Найтс».

Ранее сообщалось, что российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов стал лучшим бомбардиром среди новичков и одним из главных претендентов на «Колдер Трофи».