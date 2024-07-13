Команда звезд российского футбола одержала победу над любительской сборной Дубны

Легенды футбола обыграли любительскую команду городского округа Дубна. Напряженная встреча завершилась со счетом 5:4. Об этом рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Данная игра стала шестым матчем в рамках третьего летнего сезона проекта «Выходи во двор». Традиционно легенды провели мастер-классы для юных футболистов, в ходе которых у каждого ребенка была возможность сыграть в одной команде с именитыми спортсменами.

Для гостей мероприятия и зрителей на трибунах была подготовлена насыщенная развлекательная программа с розыгрышем памятных подарков. Комментировали игру спортивный журналист и депутат Московской областной Думы Олег Жолобов и спортивный комментатор и телеведущий Виктор Гусев.

«Дубна выставила сильнейшую команду и исход матча мог быть любым. Легенды играли на полном серьезе. Организовано все прекрасно. Зрители поддерживали потрясающе. Этих легенд знают и помнят. Я с удовольствием комментировал происходящее. До самого матча, как всегда, в рамках проекта „Выходи во двор“ было много отдельных мероприятий для детей: мастер-классы, игры и многое другое», — поделился впечатлениями Виктор Гусев.

Игра была действительно напряженной. Команда Дубны боролась за право стать первой в истории проекта «Выходи во двор», которой удалось одержать верх на Легендами. Однако к финальному свистку счет на табло был 5:4 в пользу звездной сборной. Зрителями этого увлекательного матча стали более полутора тысяч человек.