Команды из Павловского Посада взяли медали на областном биатлоне

Воспитанники спортивной школы (МУДО СШ) из Павловского Посада успешно выступили на областных соревнованиях по биатлону, которые прошли 11 октября на стадионе «Заречье».

Юным спортсменам удалось завоевать сразу две серебряные награды в командных дисциплинах, что подтвердило высокий уровень подготовки в школе.

В кроссе-эстафете среди юношей 13-14 лет «серебро» взяла команда в составе Дмитрия Кислова, Максима Аникеева и Ильи Бурдукова. Ребята продемонстрировали не только хорошую скорость на трассе, но и показали точную стрельбу на огневом рубеже. Еще одну серебряную медаль принесло выступление старших спортсменов.

В смешанной эстафете среди юношей и девушек 15-16 лет успеха добились Самат Гильфанов, Роман Иванов, Полина Чурилова и Ариадна Карпова, чья слаженная работа и выдержка позволили занять почетное второе место в напряженной борьбе.

Администрация Павлово-Посадского городского округа и руководство спортивной школы поздравили призеров и их наставников с весомым достижением. Нет сомнений, что мероприятие помогло участникам вдохновиться на новые свершения.