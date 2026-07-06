Многие делают эту ошибку при грозе: ведет к увеличению риска удара молнии

Во время грозы самым надежным способом защиты остается укрытие в капитальном здании. Физик Станислав Виноградов также объяснил, почему не стоит прятаться под деревьями и бояться обычного зонта, пишет MoneyTimes .

Во время грозы наиболее эффективной защитой от удара молнии остается укрытие в капитальном здании. Об этом рассказал заместитель заведующего кафедрой общей физики МФТИ, кандидат физико-математических наук Станислав Виноградов, отметив, что риск поражения молнией зачастую воспринимается людьми как более высокий, чем есть на самом деле.

Самый безопасный способ переждать грозу

По словам специалиста, при первых раскатах грома не стоит поддаваться панике. Если рядом находится здание, необходимо как можно быстрее укрыться в нем и дождаться окончания непогоды.

Эксперт пояснил, что даже легкие сооружения способны снизить опасность, поскольку электрический разряд обычно проходит по их конструкции в землю. Капитальные здания обеспечивают наиболее надежную защиту во время грозы.

Почему нельзя прятаться под деревьями

Физик отметил, что основную опасность представляют высокие объекты, в которые чаще всего попадает молния. К ним относятся деревья, столбы линий электропередачи и другие возвышающиеся конструкции.

После удара электрический ток распространяется по поверхности земли, поэтому человек может получить опасное поражение, даже если молния ударила рядом. Именно поэтому находиться возле высоких объектов во время грозы не рекомендуется.

Опасен ли зонт во время грозы

Виноградов также опроверг распространенное мнение о том, что обычный зонт притягивает молнии. По его словам, его размеры слишком малы, чтобы существенно повлиять на вероятность удара.

Специалист подчеркнул, что главная мера безопасности во время грозы — как можно быстрее найти надежное укрытие и держаться подальше от деревьев, столбов и других высоких объектов до окончания непогоды.