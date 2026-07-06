Анита Цой раскрыла семейный гастрономический секрет окрошки

Певица Анита Цой в беседе с Общественной службой новостей призналась, что больше всего на свете любит радовать своих близких кулинарными экспериментами. И хотя артистка постоянно придумывает новые десерты и переосмысляет классику, самым востребованным блюдом в ее семье оказалась окрошка — с фирменной острой ноткой, которую певица добавляет как истинная кореянка.

Анита Цой не только звезда сцены, но и заядлый кулинар. В свободное от концертов время она с удовольствием проводит время у плиты, стараясь удивить родных необычными сочетаниями вкусов. Однако, как выяснилось в интервью, главное место в семейном меню занимает вовсе не экзотика, а привычное и любимое блюдо — окрошка.

В исполнении певицы холодный суп превращается в острое гастрономическое приключение: Цой призналась, что не представляет этот суп без жгучих ноток, которые добавляет по собственному вкусу.

«Мои обожают окрошку. У меня сейчас как раз выходной, и я решила ее приготовить. Я ее делаю острой, потому что сама люблю острые блюда, как настоящая кореянка», — сказала Цой.

Помимо окрошки, в кулинарном арсенале артистки множество десертов. Певица любит импровизировать: она не только перерабатывает классические рецепты, добавляя авторские штрихи, но и придумывает новые сладкие шедевры. Однако именно окрошка остается неизменным хитом, который семья Цой просит чаще всего.

Обычно список ингредиентов для корейской окрошки (кукси) внушительный:

Вода (холодная или минеральная без газа) — 1 литр

Тонкая пшеничная лапша (или фунчоза/спагеттини) — 200–250 г

Говядина или куриное филе (отварное или обжаренное соломкой) — 300 г

Свежие огурцы — 2–3 шт.

Капуста (белокочанная или пекинская) — 200 г

Яйца куриные (для блинчиков) — 2–3 шт.

Соевый соус — 4–5 ст. ложек

Уксус (9%-й столовый или рисовый) — 1–2 ст. ложки

Сахар — 1–2 ст. ложки

Чеснок — 2–3 зубчика

Соль — по вкусу

Молотый кориандр и острый красный перец — по вкусу

Кунжутное масло — 1 ч. ложка

Обжаренный кунжут — 1 ст. ложка

Свежая зелень (кинза, зеленый лук, укроп) — большой пучок

Редис (по желанию) — 4–5 шт.

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