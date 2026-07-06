Незнакомец назвал Тосю Чайкину «оно» во время отдыха в бильярдной

В Москве в одной из бильярдных произошел инцидент с участием популярной певицы Тоси Чайкиной (настоящее имя — Антонина Бадулина), сообщает Super. 30-летняя артистка отдыхала с друзьями, когда к ней подошел пьяный мужчина. Незнакомец начал оскорблять ее и приятелей, назвав певицу «оно». Мужчина также угрожал расправиться с ними.

По словам очевидцев, после конфликта мужчина не успокоился. Он стал караулить Тосю у выхода из заведения, чтобы отомстить. Чайкиной удалось покинуть клуб и уехать, но инцидент оставил неприятный осадок. Сейчас певица готовится написать заявление в полицию.

Сотрудники бильярдной сообщили, что агрессивный мужчина был в заведении впервые. Более того, по их словам, он вел себя адекватно до общения с компанией певицы. Внезапный хейт в адрес Чайкиной и ее друзей удивил всех.

Ранее сообщалось, что рэпер Scally Milano попал в скандал с полицией из-за концерта в Казани.