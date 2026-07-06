Вкладчикам объяснили, почему банки начали повышать доходность депозитов

Крупнейшие российские банки начали увеличивать ставки по вкладам, несмотря на недавнее снижение ключевой ставки Банка России до 14,25%. Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко объяснил, что таким образом кредитные организации стремятся сохранить клиентов и предотвратить отток средств с депозитов.

Почему банки повышают доходность вкладов

По словам эксперта, летом россияне стали чаще снимать деньги со счетов. Это связано с сезонными расходами, периодом отпусков, а также временными трудностями с доступом в интернет, из-за которых часть клиентов предпочитает пользоваться наличными.

Кроме того, прежний уровень доходности по вкладам уже не так эффективно мотивирует граждан откладывать крупные покупки, поэтому банки вынуждены предлагать более привлекательные условия для размещения средств.

Какими будут ставки в ближайшие месяцы

По оценке Щербаченко, до конца лета существенных изменений на депозитном рынке не ожидается. Доходность по трехмесячным вкладам может сохраниться на уровне около 12,5%, а по депозитам сроком на шесть месяцев — в диапазоне 11,5–12%.

Эксперт также рекомендовал распределять сбережения между разными финансовыми инструментами. По его мнению, часть средств целесообразно разместить на долгосрочном вкладе, часть — на краткосрочных депозитах сроком от трех до шести месяцев, а деньги для повседневных расходов хранить на накопительном счете.