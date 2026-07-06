Выйдет на свободу в феврале 2028 года: почему P. Diddy снова сокращают срок в тюрьме?

Американскому рэперу и продюсеру P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс), снова сократили срок тюремного заключения. Теперь он выйдет на свободу 8 февраля 2028 года, сообщает РИА Новости со ссылку на базу данных тюрем США.

Изначально Комбса приговорили к 50 месяцам лишения свободы. Приговор вынесли в октябре 2025 года. Тогда датой освобождения значилось 8 мая 2028 года. Однако уже в ноябре того же года срок сдвинули на 4 июня 2028-го. Причиной стали нарушения, допущенные рэпером в местах заключения. По данным СМИ, музыканта заподозрили в употреблении самодельного алкоголя и участии в несанкционированном телефонном разговоре.

Позднее P. Diddy удалось добиться сокращения срока из-за участия в программе реабилитации от наркотической и алкогольной зависимости. Отмечается, что такие программы в федеральной американской тюремной системе регулярно позволяют заключенным сокращать оставшийся срок. Представитель рэпера заявил, что Комбс серьезно относится к процессу восстановления и стремится к позитивным изменениям.

Напомним, суд признал P. Diddy виновным по нескольким громким статьям, включая перевозку людей с целью вовлечения в проституцию. Несмотря на это, суд оправдал его по обвинению в рэкете и двум эпизодам насильственного перемещения для сексуальной эксплуатации. Прокуратура настаивала на 11 годах тюрьмы, а защита просила всего о 14 месяцах. В итоге суд назначил 50 месяцев и штраф в $500 тысяч.

Череда обвинений в адрес рэпера началась после того, как его бывшая возлюбленная Кэсси Вентура в 2023 году подала иск. Она обвинила Комбса в сексуализированном насилии и избиениях.

Ранее сообщалось, что рэпера Mystikal приговорили к 20 годам за сексуализированное насилие.