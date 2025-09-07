Комичное фото американского актера стало мемом в Сети

Фанатам Тимоти Шаламе приглянулась его неудачная фотография, обнаруженная в списке актеров одного из фильмов с его участием. Об этом стало известно из открытых источников, с которыми ознакомилось интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Поклонники известного актера Тимоти Шаламе пришли в замешательство от комичного фото, которое обнаружили в списке актеров одного из фильмов с его участием. Фанаты обратили внимание на то, что его фото явно выбивалось из общего ряда. А у коллег Шаламе были выбраны куда более удачные и профессиональные снимки.

Тимоти Шаламе — популярный американский актер, известный своими ролями в театре и кино. Звезда «Дюны» (12+) и «Вонки» (12+) родился 27 декабря 1995 года, и сейчас ему 29 лет.

