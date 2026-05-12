Магические войны в Балашихе: конкуренты опечатали продуктовый магазин куриными лапами

Борьба за покупателей в подмосковной Балашихе приняла мистический оборот. На улице Твардовского неизвестные устроили пугающий перформанс, обмотав вход в торговую точку гирляндой из птичьих лап. Пока покупатели в ужасе обходят магазин стороной, эксперты разбираются, есть ли в этом «проклятии» реальная сила или это лишь нелепая попытка запугивания, пишет REGIONS .

«Куриный» барьер на пути клиентов

Инцидент в микрорайоне Южный Балашихи стал одной из самых обсуждаемых тем в местных социальных сетях. Очевидцы обнаружили у входа в один из продуктовых магазинов многометровую инсталляцию, сплетенную из двух десятков отрезанных куриных (по другим версиям — вороньих) лап. Авторы «послания» явно рассчитывали на психологический эффект: в комментариях к фото в телеграм-каналах пользователи всерьез обсуждают необходимость освящения торговой точки, а часть постоянных клиентов теперь предпочитает отовариваться у конкурентов, опасаясь «порчи» на продуктах.

Мнение эзотерика: «пустой» ритуал из интернета

Специалист в области антропологии и психологии Лейонис Аанрис ван Хааске, проанализировав фотографии с места событий, поспешил успокоить владельцев бизнеса. По его словам, акция на улице Твардовского — это «интернетное колдовство», не имеющее под собой магической базы. Эксперт отметил, что использование лап и веревок — это попытка подражать традициям вуду или худу, однако исполнение содержит массу ошибок. В оригинальных культах такие атрибуты часто используются для защиты, а не для нападения. Ритуал был признан «пустым», так как для его работы требуются глубокие знания и вера обеих сторон, что в условиях современной России маловероятно.

Психологическое давление и методы защиты

Несмотря на отсутствие «магической силы», психологический урон бизнесу нанесен: суеверные покупатели действительно стали реже заходить в магазин. Основная цель акции — напугать и дестабилизировать работу предпринимателей. Эксперты подчеркивают, что подобные методы конкурентной борьбы говорят скорее о бессилии оппонентов в правовом и рыночном поле.

Инструкция: как противостоять подобным выходкам

Если вы столкнулись с подобным «подношением» у своего офиса или магазина, эзотерики и психологи рекомендуют следующий алгоритм действий: