«Цены выросли на 10-15% за год»: как введение пошлины на импортную мебель повлияет на российский рынок

В России активно обсуждается возможность введения специальной пошлины на импорт мебели, поступающей из стран, которые признаны недружественными. О том, как эта инициатива может отразиться на кошельках рядовых покупателей, в беседе с изданием Финансы Mail рассказала финансовый аналитик, преподаватель Международного института экономики и права (ИМЭС) Юлиана Сорокина.

Как напомнила эксперт, стоимость мебельной продукции в России за последний год уже выросла на 10-15 процентов. При этом, пояснила специалист, динамика цен в разных сегментах была неодинаковой. Импортные изделия подорожали значительно сильнее — из-за усложнения логистических маршрутов, колебаний валютных курсов и повышения стоимости импортных комплектующих. Мебель российского производства тоже прибавила в цене, но не столь заметно.

Среди факторов, повлиявших на удорожание отечественной продукции, аналитик назвала рост цен на древесину и фурнитуру. В то же время отдельные категории товаров (в частности, офисная мебель и бюджетные линейки) показали либо слабую положительную динамику, либо даже небольшое снижение стоимости. Такая ситуация, по словам Сорокиной, объясняется желанием производителей поддержать потребительский спрос в текущих экономических условиях.

«В случае принятия этих мер цены на импортную мебель могут вырасти в среднем на 30%, в зависимости от категории товара и структуры поставок. Рост цен будет обусловлен не только самой пошлиной, но и дополнительными расходами на логистику и администрирование», — сказала экономист.

Говоря о возможных пошлинах, Юлиана Сорокина отметила, что их размер, по предварительным оценкам, может составить от 35 до 50 процентов. Введение этих торговых барьеров, продолжила она, безусловно, повысит конкурентоспособность российских фабрик. Однако рассчитывать на значительное снижение цен на отечественную мебель, предупредила аналитик, не стоит. Причина проста: материалы и комплектующие внутри страны тоже дорожают, а производители вряд ли пойдут на резкое сокращение своей прибыли.

Ранее дизайнер из Подмосковья Стритович назвала мебель, которая ворует ваше пространство.