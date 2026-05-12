«Им надоел этот шум»: Бабкина объяснила, почему зумеры массово бегут к песням «старой школы»

Народная артистка РСФСР и бессменная солистка ансамбля «Русская песня» Надежда Бабкина неожиданно высказалась на больную для шоу-бизнеса тему. Оказывается, у нее есть простое объяснение тому, почему современные подростки и молодые люди все чаще забрасывают в плееры советские хиты, а не свежие треки ТикТок-звезд. И дело тут не в патриотизме или принуждении. Все гораздо глубже.

В интервью изданию LIFE Бабкина отметила, что первая и главная причина — это дикая усталость от одноразовой попсы.

«Разумеется, и мода на ностальгию, и усталость от одноразовой музыки, и запрос на сильные личности — все сошлось воедино. Но главное — это опыт», — подчеркнула певица.

Молодежь, выросшая на бесконечном шуме и сиюминутных новинках, вдруг захотела настоящей глубины. Им надоело, что одна песня живет три дня, а потом ее никто не помнит. По словам артистки, юные россияне тянутся к тому, что остается на годы — к тем артистам, которые выходят на сцену не с готовым образом от продюсера, а с собственной болью, радостью и сединой на висках.

Вторая причина — харизма и жизненная зрелость. Бабкина прямо заявила: то, что демонстрируют звезды старшего поколения, их молодые коллеги лишь пытаются изобразить, поэтому опыт подделать нельзя, его можно только прожить.

Особенно заметно это на концертах, где рядом выступают и ветераны, и новички. Пока вчерашние блогеры судорожно вспоминают слова под фонограмму, артисты прошлого просто выходят и делают свое дело. И зал, состоящий наполовину из двадцатилетних, взрывается овациями.

