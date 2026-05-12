Без телефона, часов и ориентации: репортаж из пространства, где нельзя увидеть даже собственную руку

Корреспондент Здоровье Mail, посетивший «Музей темноты», поделилась своими впечатлениями от необычной экспозиции. Перед началом экскурсии она сняла часы-браслет и убрала их вместе с мобильным телефоном в шкафчик. Как пояснила журналист, ни одного даже слабо светящегося предмета, который мог бы нарушить абсолютную темноту, при себе оставаться не должно.

Затем, по словам журналистки, она положила руку на плечо соседней посетительницы, а та, в свою очередь, — на плечо девушки перед ней. Так, «паровозиком», экскурсионная группа зашла за первую черную бархатную штору, а затем — за вторую, где их уже ожидал гид.

Описывая свои ощущения в полной темноте, журналистка отметила, что даже при сильном зажмуривании или использовании любых повязок невозможно добиться такого же эффекта. Ориентация в пространстве теряется мгновенно, рассказала она. Человек осознает, что находится в каком-то помещении, но не может предположить ни его размеры, ни высоту потолка, ни местоположение других членов группы. Вроде бы, рассуждает корреспондент, можно жить и без этой информации, однако сразу возникает острое чувство обделенности.

«Музей — это не квест, не развлечение, а серьезная история. С одной стороны, это знакомство с миром людей с нарушениями зрения. Возможность понять, как они живут, как ощущают себя в мире. Это возможность задать гидам (все гиды музея Темноты незрячие) вопросы, и узнать, например, что современные технологии значительно улучшили их уровень жизни», — говорится в статье Здоровье Mail.

