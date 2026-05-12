Стартовал прием заявок на участие в премии в области корпоративных инноваций GIA 2026

Стартовал прием проектов на премию GIA 2026. Она была запущена платформой по развитию корпоративных инноваций GenerationS в 2023 году и проводится ежегодно при поддержке и участии Министерства экономического развития РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства науки и высшего образования РФ, АНО «Национальные приоритеты» и Корпорации МСП.

В этом году предусмотрены три основные номинации для предпринимателей: «Внутренняя инновация года», «Инноватор года» и «Коллаборация года». В первой будут оценивать реальный экономический или технологический эффект от R&D-разработки внутри компании. Вторая номинация — для руководителей инновационных подразделений. Третью награду вручат лучшему совместному проекту корпорации и стартапа, вуза или научной организации.

Также введены новые номинации. Номинация «Лучшая инновационная экосистема» оценивает технопарки и особые экономические зоны с инновационным контуром. Совместные номинации с МФТИ «Лучший стартап ПУТП» и «Кузница технологических кадров» определят лучшие вузы и лучшие студенческие проекты страны.

Победители получат федеральное признание со стороны Минэкономразвития России и Минобрнауки России.

Подать заявку на участие в премии можно до 7 августа на официальном сайте проекта.