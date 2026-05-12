Слушаем и считаем: Минэкологии Московской области приглашает присоединиться к «Соловьиным вечерам»

Министерство экологии и природопользования Московской области приглашает всех любителей природы принять участие в акции «Соловьиные вечера», которую организует Союз охраны птиц России. Мероприятие пройдет 16–17 мая и станет важным шагом в изучении состояния окружающей среды через наблюдение за одной из самых мелодичных птиц России.

Соловьи — природные индикаторы экологического благополучия. Эти пернатые чутко реагируют на любые изменения в окружающей среде: при ухудшении экологической ситуации они покидают привычные места гнездования. Подсчет численности соловьев позволяет ученым оценить состояние зеленых зон — парков, скверов и природных территорий — и вовремя принять меры по их обустройству и защите. Таким образом, данные акции помогают не только изучать биологическое разнообразие, но и формировать стратегию охраны городских и пригородных экосистем.

Принять участие в переписи соловьев может любой желающий — специальных знаний не требуется. Все, что нужно сделать: найти место, где поют соловьи, сосчитать их количество, кратко описать место наблюдения, отметить особенности ландшафта и растительности. Передать собранные данные одним из способов: самостоятельно внести информацию на официальном сайте акции или сообщить региональным координаторам (их контакты размещены на сайте мероприятия).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в этом году для лесничеств региона закупят свыше 120 единиц спецтехники.