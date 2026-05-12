Как самочувствие, флора: празднуем День здоровья растений в Московской области

Сегодня отмечается Международный день охраны здоровья растений — праздник, утвержденный Генеральной Ассамблеей ООН в 2022 году. Его главная цель — напомнить обществу, насколько здоровье растительного мира влияет на устойчивое развитие планеты, продовольственную безопасность и экологический баланс. Об этом сообщили в Министерстве экологии и природопользования Московской области.

Министерство экологии и природопользования Московской области уделяет особое внимание сохранению местной флоры. Специалисты ведомства регулярно проводят мониторинг редких видов растений. Результаты этой работы отражены в 3-ем издании Красной книги Московской области, куда вошли 206 видов сосудистых растений — это 10-я часть всего растительного многообразия региона.

За последние годы специалистам удалось зафиксировать позитивные изменения для ряда редких видов. Категория редкости улучшена для 36 растений — это говорит о том, что предпринимаемые меры охраны приносят плоды.

Среди успехов — повторное обнаружение видов, которые ранее относили к нулевой категории (вероятно, исчезнувшие): береза карликовая и камнеломка болотная.

Кроме того, увеличилась численность следующих растений: сальвиния плавающая, каулиния малая, дремлик болотный, морошка и пальчатокоренник балтийский.

Эти достижения свидетельствуют о том, что условия произрастания в регионе постепенно улучшаются, а природоохранные меры работают эффективно. Восстановление популяций редких растений — важный показатель здоровья экосистем Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в этом году для лесничеств региона закупят свыше 120 единиц спецтехники.