Две золотые медали завоевали подмосковные каноисты на этапе Кубка мира в Сегеде

Представители Московской области ярко проявили себя на международной арене: Сергей Свинарев и Алексей Коровашков завоевали две золотые медали на 1-м этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Соревнования прошли с 8 по 10 мая 2026 года в венгерском Сегеде и стали первым квалификационным стартом к Олимпийским играм 2028 года в Лос‐Анджелесе. В турнире приняли участие 673 спортсмена из 61 страны мира.

В состязаниях каноэ‐одиночек на дистанции 200 м победу одержал Сергей Свинарев, представляющий областной Центр олимпийских видов спорта в Бронницах. Спортсмен продемонстрировал впечатляющую скорость и показал результат 38,05 сек.

Еще одну золотую награду подмосковная команда завоевала в дисциплине каноэ‐четверка на дистанции 500 м. В состав победного экипажа вошли: Алексей Коровашков (областной Центр олимпийских видов спорта, Бронницы), Александр Боца, Дмитрий Шаров и Матвей Арсенов. Команда финишировала с результатом 1 мин. 29,97 сек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.