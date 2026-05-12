Более 4,6 тыс. женщин в Подмосковье прошли маммографию по самозаписи

Женщины старше 40 лет могут самостоятельно записаться на маммографию, если с момента предыдущего обследования прошло более 2 лет. Это избавляет от необходимости предварительно посещать врача для получения направления и помогает активнее вовлекать жительниц региона в заботу о собственном здоровье, сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

Ключевая ценность маммографии заключается в ее высокой диагностической точности — этот метод по праву считается «золотым стандартом» выявления рака молочной железы. Благодаря исследованию врачи могут обнаружить патологические изменения на самых ранних стадиях, когда шансы на успешное лечение максимальны. Внедрение механизма самозаписи призвано сделать эту важную процедуру максимально доступной и побудить женщин регулярно проходить обследование.

С начала года более 4,6 тыс. жительниц Подмосковья воспользовались возможностью самостоятельной записи на маммографию. Среди них у 450 женщин были выявлены отклонения, требующие дополнительного обследования, а у 8 пациенток специалисты обнаружили онкологические образования. Все эти женщины уже направлены на углубленную диагностику и лечение — своевременная реакция может кардинально повлиять на исход ситуации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход комплексного капремонта здания под хирургический корпус Можайской больницы.