Монолитные работы по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине идут на уровне 4-го этажа здания

В поселке Нахабино на улице Институтской продолжается возведение нового корпуса поликлиники № 4 ГБУЗ МО «Красногорская больница». Пятиэтажное здание рассчитано на 550 посещений в смену. Об этом сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Строительство ведется в рамках государственной программы региона за счет бюджетных средств. На стройплощадке задействованы 40 специалистов по монолитным работам и 4 единицы строительной техники.

На текущий момент строители выполняют армирование и бетонирование на уровне 4-го этажа, устройство инженерных сетей.

Основные параметры объекта: общая площадь здания — 7,6 тыс. кв. м, соединение с существующим корпусом — теплый переход на уровне 4‐го этажа.

График реализации проекта: до конца 2026 года — завершение основных строительных работ, 2027 год — чистовая отделка помещений и поставка медицинского оборудования, 2028 год — официальное открытие корпуса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход комплексного капремонта здания под хирургический корпус Можайской больницы.