В городском округе Воскресенск начался снос аварийного жилого дома

В селе Барановское городского округа Воскресенск начался демонтаж аварийного жилого дома № 20 на улице Фабрики Вперед. Об этом проинформировала пресс‐служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

Историческое здание, возведенное еще в 1926 году, представляет собой двухэтажный деревянный дом общей площадью около 160 кв. м. Строение расположено в окружении малоэтажной застройки и за долгие годы эксплуатации пришло в неудовлетворительное состояние.

В рамках муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилого фонда в Московской области на 2019–2025 годы» были оперативно решены вопросы с жильцами: все 8 квартир успешно расселили, а люди получили новое комфортное жилье.

Сейчас на месте здания ведутся демонтажные работы. Специалисты выполняют разборку конструкций с соблюдением всех необходимых норм безопасности. Завершить снос планируют до конца текущего месяца.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.