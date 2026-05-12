В Королеве открыли обновленную поликлинику

В городском округе Королев после капитального ремонта открылась взрослая поликлиника № 1, где будут получать медицинскую помощь более 45 тыс. человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Мы продолжаем масштабную работу по капитальному ремонту учреждений здравоохранения. <…> Это позволит создать комфортные условия для пребывания пациентов и работы медицинских специалистов», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, с начала 2026 года в регионе открыли шесть обновленных поликлиник и стационаров. До конца года планируется открыть еще 22 объекта.

В Королеве в рамках работ полностью обновили здание, обустроили зоны ожидания приема врача, сделали навигацию, установили новую мебель, отремонтировали фасад и кровлю, заменили инженерные сети.

Главный врач Королевской больницы Эдуард Шпилянский добавил, что учреждение уже возобновило работу. По его словам, прием ведут врачи первичного звена, а также узкопрофильные специалисты, в том числе невролог, эндокринолог.

Напомним, что записаться на прием можно, в том числе, через приложение «Добродел Здоровье».

