Комик Мирзализаде лишился бизнеса России вслед за Вайкуле

Русскоязычного комика Идрака Мирзализаде лишили бизнеса в России. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

Отмечается, что Федеральная налоговая служба (ФНС) закрыла ИП Мирзализаде, так как он больше не может вести бизнес в РФ. У комика также накопились долги.

Кроме того, счета комика в трех российских банках ранее были заблокированы.

Мирзализаде в 2021 объявили пожизненно невъездным на территорию России. Поводом для объявления комика персоной нон-грата послужила его шутка о грязном матрасе и славянах. Стендапер не раз пытался оспорить это решение в суде, но каждый раз получал отказ.

После того как МВД объявило Мирзализаде нежелательной персоной, он покинул Россию. Текущее местоположение комика неизвестно. По сообщениям знакомого Мирзализаде, тот находится «в безопасности» — не в РФ и не в Белорусии.

Ранее Mash сообщил, что латвийскую певицу Лайму Вайкуле также лишили бизнеса в России.