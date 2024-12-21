Mash: Лайму Вайкуле лишили бизнеса в России

Латвийская певица Лайма Вайкуле больше не имеет бизнеса в России — суд исключил ее из участников «Лайма-Люкс Рус», где она зарабатывала в стране до сих пор. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

Латвийская певица Лайма Вайкуле больше не имеет бизнеса в России — суд исключил ее из участников «Лайма-Люкс Рус», где она зарабатывала в стране до сих пор. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

Певица основала компанию с Ширазом Мамедовым в начале 2000-х. Фирма занималась салонами красоты и продажей косметики, мебели и аксессуаров.

В 2022 году Вайкуле передала свои 49% партнеру, а в сентябре 2024 года Мамедов подал иск о ее исключении из состава учредителей.

Спустя полгода дело завершилось в его пользу, и он стал единственным основателем компании.

Вайкуле 70 лет. В 1995 году она была удостоена звания народной артистки Латвийской Республики.

Певица является исполнителем таких хитов как «Вернисаж», «Еще не вечер», «Скрипач на крыше», «Шерлок Холмс», «Я вышла на Пикадилли», «Легкой джазовой походкой», «Я за тебя молюсь». В 1987 году Вайкуле заняла третье место в хит-параде «Звуковая дорожка», уступив лишь Алле Пугачевой и Жанне Агузаровой.

Ранее основатель музыкального лейбла Юрия Киселева назвала заработки самых популярных российских артистов.