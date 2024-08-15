Комик Незлобин продал приносившую миллионы недвижимость на Патриарших прудах

Комик Александр Незлобин, эмигрировавший в Штаты после начала спецоперации, продал последнюю столичную квартиру. Об этом сообщил Life.ru.

Уточняется, что элитную недвижимость на Патриарших прудах он сдавал в аренду более двух лет.

Отмечается, что сделка по продаже была заключена в конце прошлого месяца. Это была 75-метровая двухкомнатная квартира на улице Спиридоновке, рядом с Патриаршими прудами, в Пресненском районе Москвы. Недвижимость находится в пятиэтажном доме 1933 года постройки.

Добавляется, что до момента продажи там жили арендаторы, которых семья юмориста нашла одновременно со своим отъездом из страны. Квартиры с подобными параметрами сдаются в среднем от 250 тыс. рублей в месяц, что обеспечивало хороший доход артисту.

Ранее адвокат Павел Астахов дал оценку инциденту с продажей квартиры певицы Ларисы Долиной.