Комментатор Генич объяснил результативность Соболева после зимней паузы

Комментатор Константин Генич в эфире «Матч ТВ» высказался об игре нападающего «Зенита» Александра Соболева, который после зимней паузы забил пять мячей в чемпионате и Кубке России. В РПЛ форвард идет на серии с четырьмя матчами с голами.

«Соболев выходил и как буря в стакане начинал какую-то движуху создавать. Он носился везде, просто у него не получалось ни за мяч зацепиться, ни отдать точно. У него просто ничего не получалось! И те моменты, которые у него были, он не мог реализовать», — сказал Генич.

По мнению комментатора, весной игра Соболева не слишком изменилась, просто он начал забивать, соответственно, изменилось и отношение к форварду.

Всего на счету Соболева 10 мячей в сезоне за «Зенит». Но свои пять весенних голов нападающий забил в восьми матчах, а на пять мячей до зимней паузы ему потребовалось 23 игры.

