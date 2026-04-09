Карпин назвал условие вызова в сборную форварда «Зенита» Соболева

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин объяснил РИА Новости, почему не вызвал на мартовский сбор нападающего «Зенита» Александра Соболева, набравшего весной отличную форму.

Соболев забивал мячи в четырех матчах РПЛ подряд, а также стал автором победного гола в игре Кубка России с «Балтикой».

«Когда он начал показывать результаты, состав уже был сформирован. У него есть все шансы попасть в расширенный состав в следующее окно, если будет хорошо играть», — сказал Карпин.

Расширенный состав сборной был объявлен 11 марта. К этому моменту Соболев успел забить два мяча из пяти в текущем календарном году. Сборная России в марте провела товарищеские матчи с командами Никарагуа (3:1) и Мали (0:0). Следующий сбор национальной команды пройдет в июне.

Ранее Александр Соболев разругался с журналистами после матча на Кубок России со «Спартаком». «Зенит» уступил красно-белым в серии послематчевых пенальти и выбыл из турнира.