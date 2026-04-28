Талалаев намекнул, что судьбу медалей в РПЛ решают не футболисты, а судьи

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев после матча 27-го тура РПЛ с «Акроном» (0:1) высказался о судействе в российском футболе, намекнув на ангажированность арбитров.

В концовке матча арбитр Инал Танашев вначале назначил пенальти в ворота «Акрона», но после просмотра видеоповтора отменил его. Талалаев отметил, что изначально ждал тяжелого матча, когда узнал о назначении Танашева, предложив изучить статистику арбитра за год.

«Обсуждать судейство не хотелось бы, но судьбу золота и медалей сейчас решают не футболисты на поле, я в этом убежден. Но проиграли мы сегодня по делу», — признал Талалаев.

По итогам тура «Балтика» опустилась с четвертого места на пятое, пропустив вперед московский «Спартак». После 27 туров у калининградцев 46 очков, у красно-белых — 48, у «Локомотива» — 49.

Борьбу за золото чемпионата ведут «Краснодар» и «Зенит», в 27-м туре выигравшие свои матчи.