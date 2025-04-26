Комментатор Губерниев остро высказался о системе ФЛГР

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил о своем стремлении занять должность руководителя Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) и вывернуть всю ее систему наизнанку.

Он подчеркнул, что затеял это с целью демонстрации степени «гнили» системы ФЛГР. По его словам, проблемы национальной сборной решаются, в то время как на остальное не обращают никакого внимания.

Губерниев заявил, что намерен донести до общественности факт полного разложения дел в этой структуре, уподобив ситуацию сказке о голом короле, только в данном случае — королеве. Его высказывание процитировал телеканал «Матч ТВ».

Недавно Губерниев подтвердил свои планы принять участие в выборах президента ФЛГР. Для реализации этой цели он выразил готовность вступить в состав Федерации лыжных гонок Московской области.

Ожидается, что выборы главы ФЛГР пройдут в 2026 году.

Ранее сообщалось, что Губерниев ищет спонсора из первой двадцатки Forbes, чтобы возглавить ФЛГР.