Губерниев ищет спонсора из первой двадцатки Forbes, чтобы возглавить ФЛГР

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев заявил «ВсеПроСпорт», что ищет крупного спонсора для участия в выборах президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

Он назвал себя человеком, который может «прийти в лыжи и навести там порядок». Для этого журналист планирует объединиться с крупным бизнесом.

«Если у Трампа есть свой Илон Маск, неужели Губерниев не найдет в России бизнесмена из двадцатки Forbes нашей, чтобы вместе поднимать лыжи?» — сказал комментатор.

Он отметил, что в ближайшее время его команда представит программу.

Ранее портал «Подмосковье сегодня» рассказывал о шансах Губерниева в борьбе с действующим президентом ФЛГР Еленой Вяльбе.