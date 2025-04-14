Губерниев ищет спонсора из первой двадцатки Forbes, чтобы возглавить ФЛГР
Дмитрий Губерниев: планирую объединиться с крупным бизнесом
Фото: [t.me/RealGuberniev]
Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев заявил «ВсеПроСпорт», что ищет крупного спонсора для участия в выборах президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).
Он назвал себя человеком, который может «прийти в лыжи и навести там порядок». Для этого журналист планирует объединиться с крупным бизнесом.
«Если у Трампа есть свой Илон Маск, неужели Губерниев не найдет в России бизнесмена из двадцатки Forbes нашей, чтобы вместе поднимать лыжи?» — сказал комментатор.
Он отметил, что в ближайшее время его команда представит программу.
Ранее портал «Подмосковье сегодня» рассказывал о шансах Губерниева в борьбе с действующим президентом ФЛГР Еленой Вяльбе.