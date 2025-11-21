Комментатор Орлов так и не понял смысл приглашения Соболева в «Зенит»

В последнее время Сергей Семак использует на острие атаки непрофильного Луиса Энрике, который привык играть на позиции правого вингера.

Орлов отметил, что у «Зенита», несмотря на наличие в ростере трех форвардов, нет хорошего выбора на позицию «девятки»: Матео Кассьерра травмирован, у Лусиано «потухли глаза» после того, как ему стали предпочитать Александра Соболева.

«Получается, пригласили — и не доверяют, не ставят, или выпускают на 93-й минуте... Ну, что это такое? Я сам был футболистом, и я бы разругался с тренером во что бы то ни стало. Зачем же ставить Соболева, который бесполезен? Причина, по которой в «Зенит» пригласили Соболева, так и осталась загадкой», — сказал Орлов.

«Зенит» купил Соболева у «Спартака» в августе 2024 года за €10 млн. В нынешнем сезоне форвард сыграл в 19 матчах чемпионата и Кубка России, забил пять мячей и отдал две передачи.

Ранее сообщалось, что 17-летний вингер «Зенита» Вадим Шилов получил тяжелую травму.