Молодой талант из «Зенита» получил тяжелую травму на тренировке

Вингер «Зенита» Шилов получил травму крестообразной связки на тренировке
Фото: [ФК «Зенит»]
«Зенит» сообщил о тяжелой травме 17-летнего вингера Вадима Шилова. Футболист получил повреждение передней крестообразной связки на тренировке.
О сроках восстановления не сообщается, но обычно лечение подобных травм занимает до полугода.
Вадим Шилов в этом сезоне активно привлекался Сергеем Семаком к играм за основной состав. Полузащитник трижды выходил на замену в матчах РПЛ, а в играх Кубка России пять раз появился на поле, забив два мяча и отдав одну передачу. В МФЛ Шилов в 19 матчах наколотил 17 голов и отдал 12 передач.
«Зенит» по итогам третьего круга делит третье место в РПЛ с «Локомотивом», набрав 30 очков и на три балла отставая от лидирующих «Краснодара» и ЦСКА. В следующем туре петербуржцы сыграют в гостях с «Пари НН».
