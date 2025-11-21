Молодой талант из «Зенита» получил тяжелую травму на тренировке

О сроках восстановления не сообщается, но обычно лечение подобных травм занимает до полугода.

Вадим Шилов в этом сезоне активно привлекался Сергеем Семаком к играм за основной состав. Полузащитник трижды выходил на замену в матчах РПЛ, а в играх Кубка России пять раз появился на поле, забив два мяча и отдав одну передачу. В МФЛ Шилов в 19 матчах наколотил 17 голов и отдал 12 передач.

«Зенит» по итогам третьего круга делит третье место в РПЛ с «Локомотивом», набрав 30 очков и на три балла отставая от лидирующих «Краснодара» и ЦСКА. В следующем туре петербуржцы сыграют в гостях с «Пари НН».

Ранее сообщалось, что сразу шесть футболистов «Спартака» пропустили тренировку перед дерби с ЦСКА.