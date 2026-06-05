«У него могут быть личные обиды»: Алена Кравец заступилась за Бузову после слов Аксюты

Светская львица Алена Кравец решила высказаться в защиту российской певицы Ольги Бузовой, сообщает Teleprogramma.org. Поводом для этого стали резкие заявления музыкального продюсера Юрия Аксюты, который недавно раскритиковал певицу.

Напомним, Аксюта заявил, что не знает Бузову и не считает ее музыкантом. Более того, Юрий отметил, что не хочет видеть артистку на Первом канале.

Кравец выразила недоумение позицией Аксюты. Она предположила, что у продюсера могут быть личные обиды на Ольгу.

«В самопиаре нет ничего плохого. Это часть работы звезды. Видимо, у Аксюты какие-то личные счеты и обиды. Вообще, каналы в очереди стоят, чтобы пригласить Бузову в свои проекты — реалити, концерты, ток-шоу, хотя у нее высокий гонорар», — заявила Алена.

Стоит отметить, что мнение Аксюты о Бузовой разделило публику. Некоторые поддержали продюсера, отметив, что Ольга является скорее медийной личностью, а не певицей.

Ранее сообщалось, что беременная сестра Ольги Бузовой узнала пол будущего ребенка.