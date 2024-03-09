Компания Рудковской выплатит штраф за нарушение авторских прав

Суд постановил выплатить штраф в размере 50 тыс. рублей компанию Яны Рудковской «Поста да вип» за использование чужого фото в журнале Posta Magazine. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что сама Рудковская является продюсером данного журнала.

Отмечается, что инцидент связан с номером трехлетней давности, где была опубликована фотография о путешествиях по Хакасии. Фото природы за авторством Александра Панькова не было указано.

Добавляется, что изначально истец требовал за использование его фото 155 тыс. рублей и удаления его со страниц издания, однако суд удовлетворил иск лишь на треть, а сам снимок до сих пор находится на странице.