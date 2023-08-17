Комплекс гребного слалома международного уровня достроили в подмосковном Сергиевом Посаде

Первые соревнования на базе нового комплекса, открытого в поселке Богородское Сергиево-Посадского городского округа, в рамках чемпионата России по гребному слалому пройдут уже на следующей неделе. Об этом сообщили в региональном Министерстве жилполитики.

Отмечается, что ведомство уже выдало соответствующее разрешение на ввод объекта в эксплуатацию застройщику АО «Загорская ГАЭС-2». Размер инвестиций в проект составил более трех миллионов рублей.

Ожидается, что данный комплекс сооружений будет являться первой национальной базой для развития гребного спорта в Российской Федерации. Площадь участка, на котором размещается комплекс сооружений, составляет более двухсот тысяч квадратных метров.

Одновременно проводить тренировочные занятия могут до 60 человек в час. При проведении соревнований объект способен принять до 400 участников. Общее количество зрителей составляет 2850 человек включая лиц с ограниченными возможностями к передвижению, представителей СМИ, VIP-персон и аккредитованных лиц.

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