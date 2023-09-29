Композитор Пахмутова впала в депрессию после смерти мужа

Народная артистка Советского Союза, композитор Александра Пахмутова впала в серьезную депрессию из-за смерти мужа, поэта-песенника Николая Добронравова. Об этом сообщает Life.ru .

Отмечается, что она плачет ежедневно, считая, что никому не нужна.

Добавляется, что Пахмутовой оказывают поддержку родственники, сиделки, помощник и подруга.

Уточняется, что настроение ей поднимают только воспоминания о супруге.

Напомним, что Пахмутова и Добронравов прожили в счастливом браке 67 лет, написав совместно множество хитов.