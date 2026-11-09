Не стало сыгравшего в фильме «Человека с бульвара Капуцинов» актера Анатолия Калмыкова

Российский актер и каскадер Анатолий Калмыков умер 31 октября. О смерти актера сообщил режиссер Сергей Рублев, с которым Калмыков работал над постановкой «Мастер и Маргарита», пишет ТАСС. Причиной смерти стал инфаркт. Артисту было 75 лет.

Калмыков родился 5 января 1951 года на Сахалине. Свою творческую жизнь он начал с цирка. В 1972 году окончил отделение клоунады Циркового училища. В 1982 году получил режиссерское образование в ГИТИСе. До 1980 года выступал как клоун, затем десять лет работал в Москонцерте.

В кино Калмыков пришел в 1969 году. Сначала он работал как каскадер. Артист также участвовал в съемках фильмов «Адъютант его превосходительства», «Освобождение», «Корона Российской империи, или Снова неуловимые». За свою жизнь он снялся более чем в 160 фильмах и сериалах. Зрителям он запомнился по ролям в «Человеке с бульвара Капуцинов» и «Ширли-мырли».

Прощание с Анатолием Калмыковым пройдет во вторник, 10 ноября, на Николо-Архангельском кладбище.

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