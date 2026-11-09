Зима передумала? В Москве потеплеет до +9, но дожди испортят погоду

На этой неделе жителей Москвы и Подмосковья ждут облачная погода, дожди и небольшое потепление. В четверг ночью местами пройдет мокрый снег, но к концу рабочей недели воздух в столице прогреется почти до +10 градусов. Прогнозом на ближайшие дни с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» поделился синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Во вторник, 10 ноября, существенных осадков не ожидается. В Москве ночью будет +1…+3 градуса, днем — +3…+5. В Подмосковье ночью температура составит от -2 до +3, днем — от +1 до +6 градусов. Ветер западный и юго-западный, 5–10 метров в секунду.

«Похожая погода сохранится и в среду. 11 ноября будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура в Москве ночью составит 0…+2 градуса, днем — +3…+5. В области ночью ожидается от -2 до +3, днем — от +1 до +6 градусов», — рассказал Ильин.

В четверг погода изменится: небо затянут облака, местами пройдут небольшие осадки. Ночью осадки будут преимущественно в виде мокрого снега, днем — преимущественно дождь. В Москве столбики термометров покажут 0…+2 градуса ночью и +2…+4 днем. По области ожидается от -2 до +3 ночью и от 0 до +5 днем.

В пятницу станет заметно теплее. Ночью температура в Москве и области составит 0…+5 градусов, днем в столице воздух прогреется до +4…+9. В Подмосковье днем прогнозируют от 0 до +5 градусов. При этом дождь сохранится: ночью он пройдет местами, а днем осадки ожидаются уже на большей части территории.

«В субботу, 14 ноября, погода останется пасмурной и дождливой. Ночью временами будет идти дождь, днем ожидается небольшой кратковременный дождь. Температура и ночью, и днем составит +2…+7 градусов. Ветер сменится на юго-западный и западный, его скорость составит 6–11 метров в секунду», — сообщил Ильин.

Жителям столичного региона на этой неделе пригодятся зонты и непромокаемая обувь. Самым теплым днем, по предварительному прогнозу, станет пятница, а мокрый снег возможен в ночь на четверг.