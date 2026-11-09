Можно ли возить дизель по Севморпути: эксперт объяснил, что мешает перевозкам

О том, можно ли возить дизельное топливо по Северному морскому пути и кому этот маршрут интересен, Финансам Mail рассказал Игорь Юшков — эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности. Он объяснил, как на перевозки влияет сезон навигации и есть ли спрос на российское топливо в Азии.

По словам Юшкова, дизель по Севморпути перевозить в принципе можно, но действуют те же ограничения, что и для любых других грузов. Суда такого класса строят на дальневосточной верфи, а главным заказчиком выступает «Роснефть». Остальным перевозчикам придется либо заказывать ледокольное сопровождение, либо планировать рейсы только на самый благоприятный период навигации.

«Пока сезон навигации на Северном морском пути весьма ограничен. Как правило, это июнь или даже вторая половина июня и до ноября. Наиболее благоприятные периоды — это август, сентябрь и часть октября, именно в это время там меньше всего льда. При этом у России нет масштабного флота танкеров для перевозки нефтепродуктов, которые имеют высокий ледовый класс», — отмечает аналитик.

По мнению специалиста, есть и вторая сложность: по Севморпути пока практически некуда везти подобные грузы. Если азиатским странам нужны небольшие партии готового дизтоплива, Россия может поставлять его с Дальнего Востока. В Турцию топливо идет через Черное море. Кроме того, действует нефтепродуктопровод проекта «Север — Юг»: одна труба выходит к Балтийскому морю, другая — в район Новороссийска. Поэтому, заключает эксперт, России выгоднее развивать эти направления, чем гнать дизель по Севморпути.

«Основные рынки сбыта нашего дизеля — это Турция и Бразилия. Чуть меньше закупает Северная Африка, периодически закупаются Марокко, Египет, страны Южной Азии и Ближнего Востока. По Севморпути мы выходим к рынкам Японии, Кореи или Китая. Туда бессмысленно везти российское топливо, потому что Китай сам имеет избыточные мощности — он покупает нашу нефть, перерабатывает ее и получает нефтепродукты, в том числе дизель. Можем поставлять в Северную Корею, но у нас на Дальнем Востоке, в Хабаровске, есть НПЗ», — поясняет эксперт.

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