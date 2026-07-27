Композитор песен Пугачевой и Долиной отменил концерт в Юрмале после запрета песен

Раймонд Паулс отменил концерт, запланированный на 3 августа в юрмальском зале «Дзинтари». 90-летний композитор сослался на плохое самочувствие, сообщает РИА Новости . Маэстро признался, что сейчас находится на домашнем лечении. Отмена выступления произошла на фоне недавних поправок в латвийском законодательстве, ограничивающих трансляцию песен композитора на радио.

Концерт должен был пройти 3 августа на сцене концертного зала «Дзинтари» в Юрмале. Однако, как пояснил сам Паулс, состояние здоровья не позволило ему выйти к публике. В середине апреля композитор уже переносил госпитализацию и операцию. На этот раз маэстро остается дома и сосредоточен на лечении.

Недавно парламент Латвии одобрил во втором чтении поправки к Закону об электронных СМИ, запрещающие радиостанциям транслировать произведения лиц, находящихся под санкциями. В список ограничений попали восемь композиций Раймонда Паулса.

Легендарный композитор, пианист и автор музыки, известный по хитам Аллы Пугачевой, Ларисы Долиной и Лаймы Вайкуле. Его мелодии давно стали классикой советской и российской эстрады. Паулсу 90 лет, и проблемы со здоровьем в последнее время все чаще напоминают о себе.