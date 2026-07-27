С 1 августа 2026 года вступают в силу изменения в правила передачи показаний счетчиков воды. Забывчивость или технический сбой могут обернуться для жителей серьезной переплатой — если не уложиться в новый жесткий дедлайн, система переключит расчет на нормативы с повышающим коэффициентом. Советник Федеральной палаты адвокатов РФ, кандидат юридических наук Ольга Власова рассказала REGIONS , как теперь отчитываться за воду и какие «ловушки» ждут собственников.

Четкие сроки и последствия

С 1 августа вступают в силу изменения к постановлению Правительства РФ № 354. Главное нововведение — данные о расходе воды теперь нужно передавать строго не позднее 25-го числа каждого месяца. Если срок пропущен, система автоматически переключается на другие алгоритмы расчета.

Первые три месяца задержки счета будут начислять по среднему показателю за последние полгода — сумма останется примерно привычной. Но если владелец забудет про счетчик дольше, плату переведут на стандартный норматив с повышающим коэффициентом. Цифры в квитанциях могут вырасти в разы.

Чтобы вернуться к оплате по факту, придется писать заявление и дожидаться проверки прибора коммунальщиками.

Банковские приложения — зона риска

Власова рекомендует передавать показания через официальные каналы: личный кабинет УК, ГИС ЖКХ или «Госуслуги Дом». Отправка через банковские приложения пока разрешена, но это лишь вспомогательный вариант. Если в банковском софте произойдет сбой и цифры не дойдут до базы, доказывать правоту будет сложно.

Для пенсионеров и людей с ограниченными возможностями сохранили привычные способы — по телефону или бумажным квитанциям.

Автоконтроль и фотоотчеты

Теперь за расходом воды будет следить автоматика. Если потребление резко вырастет или упадет до нуля, система посчитает это подозрительным и потребует прислать четкое фото водомера. Без снимка — ждите проверяющих.

Что делать прямо сейчас

Юрист советует уточнить в УК актуальный график приема показаний, проверить оформление лицевого счета и осмотреть пломбы на счетчике. Любые повреждения на стекле или корпусе, а также нарушения целостности пломб автоматически переводят на расчет по нормативу. Простая забывчивость теперь обойдется дороже.