С 1 августа — новые правила: забывчивость по счетчикам воды обойдется втридорога
REGIONS: с 1 августа меняется порядок передачи показаний приборов учета воды
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]
С 1 августа 2026 года вступают в силу изменения в правила передачи показаний счетчиков воды. Забывчивость или технический сбой могут обернуться для жителей серьезной переплатой — если не уложиться в новый жесткий дедлайн, система переключит расчет на нормативы с повышающим коэффициентом. Советник Федеральной палаты адвокатов РФ, кандидат юридических наук Ольга Власова рассказала REGIONS, как теперь отчитываться за воду и какие «ловушки» ждут собственников.
Четкие сроки и последствия
С 1 августа вступают в силу изменения к постановлению Правительства РФ № 354. Главное нововведение — данные о расходе воды теперь нужно передавать строго не позднее 25-го числа каждого месяца. Если срок пропущен, система автоматически переключается на другие алгоритмы расчета.
Первые три месяца задержки счета будут начислять по среднему показателю за последние полгода — сумма останется примерно привычной. Но если владелец забудет про счетчик дольше, плату переведут на стандартный норматив с повышающим коэффициентом. Цифры в квитанциях могут вырасти в разы.
Чтобы вернуться к оплате по факту, придется писать заявление и дожидаться проверки прибора коммунальщиками.
Банковские приложения — зона риска
Власова рекомендует передавать показания через официальные каналы: личный кабинет УК, ГИС ЖКХ или «Госуслуги Дом». Отправка через банковские приложения пока разрешена, но это лишь вспомогательный вариант. Если в банковском софте произойдет сбой и цифры не дойдут до базы, доказывать правоту будет сложно.
Для пенсионеров и людей с ограниченными возможностями сохранили привычные способы — по телефону или бумажным квитанциям.
Автоконтроль и фотоотчеты
Теперь за расходом воды будет следить автоматика. Если потребление резко вырастет или упадет до нуля, система посчитает это подозрительным и потребует прислать четкое фото водомера. Без снимка — ждите проверяющих.
Что делать прямо сейчас
Юрист советует уточнить в УК актуальный график приема показаний, проверить оформление лицевого счета и осмотреть пломбы на счетчике. Любые повреждения на стекле или корпусе, а также нарушения целостности пломб автоматически переводят на расчет по нормативу. Простая забывчивость теперь обойдется дороже.