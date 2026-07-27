Строительство очистных сооружений завершится в деревне Терново-1 в Кашире до конца недели

«С начала года более надежное водоотведение и водоснабжение почувствовали на себе более 35 тыс. человек — модернизировано почти 5,5 км сетей, 11 водозаборных узлов и станций водоочистки. До конца года мы планируем завершить работы еще на 79 объектах, что позволит улучшить качество коммунальных услуг для более 200 тыс. жителей», - рассказал министр ЖКХ Подмосковья Кирилл Григорьев.