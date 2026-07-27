Строительство очистных сооружений завершится в деревне Терново-1 в Кашире до конца недели
В деревне Терново-1 Каширы до конца недели достроят очистные сооружения
Фото: [Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области]
Строительство очистных сооружений завершится в деревне Терново-1 в Кашире до конца недели. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Степень строительной готовности объекта составляет 98%. Здесь уже достроены корпус доочистки и обеззараживания, приемная камера для стоков, биореактор, административный корпус с лабораторией, здание механической очистки сточных вод.
Мощность очистных сооружений составит 20 тыс. кубометров в сутки. С вводом объекта чистой водой будут обеспечены 52 тыс. жителей.
«С начала года более надежное водоотведение и водоснабжение почувствовали на себе более 35 тыс. человек — модернизировано почти 5,5 км сетей, 11 водозаборных узлов и станций водоочистки. До конца года мы планируем завершить работы еще на 79 объектах, что позволит улучшить качество коммунальных услуг для более 200 тыс. жителей», - рассказал министр ЖКХ Подмосковья Кирилл Григорьев.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу новой станции водоочистки «Заречье» в Ногинске.