Строительство очистных сооружений завершится в деревне Терново-1 в Кашире до конца недели

В деревне Терново-1 Каширы до конца недели достроят очистные сооружения

Официально

Фото: [Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области]

Строительство очистных сооружений завершится в деревне Терново-1 в Кашире до конца недели. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Степень строительной готовности объекта составляет 98%. Здесь уже достроены корпус доочистки и обеззараживания, приемная камера для стоков, биореактор, административный корпус с лабораторией, здание механической очистки сточных вод.

Мощность очистных сооружений составит 20 тыс. кубометров в сутки. С вводом объекта чистой водой будут обеспечены 52 тыс. жителей.

«С начала года более надежное водоотведение и водоснабжение почувствовали на себе более 35 тыс. человек — модернизировано почти 5,5 км сетей, 11 водозаборных узлов и станций водоочистки. До конца года мы планируем завершить работы еще на 79 объектах, что позволит улучшить качество коммунальных услуг для более 200 тыс. жителей», - рассказал министр ЖКХ Подмосковья Кирилл Григорьев.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу новой станции водоочистки «Заречье» в Ногинске.

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Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области
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