Селфи на мосту в Карелии обернулось падением туристки с высоты

В Петрозаводске (Карелия) девушка сорвалась с моста на Комсомольском проспекте, пытаясь сделать селфи. Инцидент произошел 20 июля, сообщает ГУ МЧС России по региону.

Трагедия едва не случилась в центре карельской столицы. Девушка встала на мост для эффектного снимка, но в какой-то момент потеряла равновесие и рухнула вниз. Телефон остался в руке — это и спасло положение.

Батарея смартфона была почти разряжена — всего 1%. Но пострадавшая успела дозвониться до сестры и объяснить, где находится. Родственница тут же связалась с молодым человеком девушки, который примчался к мосту и вызвал скорую помощь и пожарных.

Прибывшие на место сотрудники МЧС помогли медикам эвакуировать пострадавшую. Ее зафиксировали на жестких носилках с шейным воротником и транспортировали в машину скорой. Подробной информации о состоянии девушки нет.