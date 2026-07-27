Селфи на мосту в Карелии обернулось падением туристки с высоты
МЧС: в Карелии девушка сорвалась с моста во время съемки селфи
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]
В Петрозаводске (Карелия) девушка сорвалась с моста на Комсомольском проспекте, пытаясь сделать селфи. Инцидент произошел 20 июля, сообщает ГУ МЧС России по региону.
Трагедия едва не случилась в центре карельской столицы. Девушка встала на мост для эффектного снимка, но в какой-то момент потеряла равновесие и рухнула вниз. Телефон остался в руке — это и спасло положение.
Батарея смартфона была почти разряжена — всего 1%. Но пострадавшая успела дозвониться до сестры и объяснить, где находится. Родственница тут же связалась с молодым человеком девушки, который примчался к мосту и вызвал скорую помощь и пожарных.
Прибывшие на место сотрудники МЧС помогли медикам эвакуировать пострадавшую. Ее зафиксировали на жестких носилках с шейным воротником и транспортировали в машину скорой. Подробной информации о состоянии девушки нет.