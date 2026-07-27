Под Волгоградом откопали клад, спрятанный во времена кровавой резни

Волжский берег выдал тайну, которую скрывал семь веков: археологи на Водянском городище под Волгоградом извлекли из земли заветный холщовый мешочек с 23 медными монетами, отчеканенными в самый разгар ордынской междоусобицы — когда ханы резали друг друга за трон. Об этом сообщает Lenta.ru.

Волгоградский социально-педагогический университет сообщил об уникальной находке. Историк Андрей Лапшин уже датировал клад: все монеты вышли из-под молотов монетных дворов Сарая и Гюлистана в 1360–1363 годах, при ханах Хызре и Мюриде. Этот период историки называют одной из самых мрачных страниц Золотой Орды — дворцовые перевороты следовали один за другим, власть менялась с калейдоскопической скоростью, а города пылали.

Монеты лежали стопкой в истлевшем холсте, и только сейчас археологи распутали этот вековой узел. Но клад оказался не единственным сюрпризом раскопок — на городище подняли множество артефактов XIV века: глиняную посуду, костяные изделия, речной якорь, а главное — исследовали остатки жилого дома середины того же столетия. Все это дает ученым бесценный материал о быте рядовых обитателей золотоордынской периферии.

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