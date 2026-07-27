Розовый цвет и плохой свет: эксперт рассказал о слабых местах ИИ-диагностики рака кожи

Нейросети уже умеют оценивать родинки по фотографиям и в лабораторных условиях отличают доброкачественные образования от рака кожи с точностью до 90%. Однако доверять такому заключению как полноценному диагнозу опасно: алгоритм может не заметить редкую форму меланомы или ошибиться из-за освещения и ракурса. Кандидат медицинских наук, онколог и эксперт Лаборатории «Гемотест» Анастасия Фатьянова рассказала REGIONS , почему искусственный интеллект не заменит врача.

Слабые места алгоритмов

Искусственный интеллект обучают на клинических фотографиях и данных дерматоскопии. Он ищет асимметрию, неровные края и неоднородную окраску. Но высокая точность достигается обычно на эталонных снимках.

Алгоритм может пропустить амеланотическую меланому — розоватое образование без темного пигмента. Для программы оно часто сливается со здоровой кожей или выглядит как обычное воспаление, предупредила Фатьянова.

Результат зависит и от качества фото. Желтый свет скрывает опасные оттенки, вспышка делает поверхность плоской, а загар снижает контраст. Неправильный угол съемки иногда сглаживает неровные края. Главная опасность — ложное спокойствие: пользователь видит отметку «низкий риск» и откладывает визит к специалисту.

Почему врач важнее приложения

Врач осматривает кожу через дерматоскоп с многократным увеличением, оценивая структуры, недоступные камере смартфона. Специалист изучает пигментную сеть, сосуды и сравнивает родинку с другими образованиями на теле.

«Клинический осмотр не ограничивается одной родинкой. Врач проводит картирование кожи и ищет так называемого „гадкого утенка“ — образование, которое отличается от остальных. Алгоритмы пока не способны полноценно заменить такое сопоставление», — отметила онколог.

Когда приложения полезны

Мобильные программы могут служить фотоархивом. Если регулярно снимать невус при одинаковом освещении, легче заметить изменения формы или цвета и показать динамику врачу. Обратиться к онкологу-дерматологу необходимо, если родинка кровоточит, изменила контур, а вокруг появились зуд, жжение или воспаление.

Фатьянова предупредила: даже отметка «низкий риск» не является медицинским заключением. Смартфон может помочь следить за изменениями, однако последнее слово всегда за специалистами и точными обследованиями.