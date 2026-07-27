Роналду экранизирует футбольный ад: легенда станет продюсером и засветится в кадре

Золотой мяч в мире кино: португальский суперфорвард Криштиану Роналду вдруг замахнулся на сериальный Олимп — он не только спродюсирует проект о британском футболе, но и выйдет в кадр, а компанию ему составит экс-легенда «Арсенала» Тьерри Анри, от чего фанаты уже схватились за головы от восторга. Об этом сообщает The Sun.

Роналду, еще не закончивший карьеру в «Аль-Насре», параллельно запускает кинопроект, которым он владеет совместно с известным режиссером Мэттью Воном. Съемки уже идут полным ходом, а в центре сюжета — вымышленный футбольный агент, роль которого исполняет звезда сериалов Дэмиэн Льюис. Ожидается, что это будет драмеди — смесь серьезных перипетий и комедийных моментов, что должно добавить сериалу живости.

Роналду, однако, не ограничится продюсерским креслом. По информации источника, он появится на экране в эпизодической или даже камео-роли, а также в кадре вместе с ним появится бывший форвард сборной Франции Тьерри Анри. Это не первая попытка футболистов войти в киноиндустрию, но масштаб проекта впечатляет: за плечами продюсерской команды уже есть успешные картины, а интерес к футбольным реалиям в сериальном формате сейчас высок как никогда.



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