Опасный дублер в корзинке: на что смотреть, собирая лисички в Подмосковье

В лесах Подмосковья стартовал сезон лисичек — а вместе с ним и риск нарваться на опасного двойника. Миколог, кандидат биологических наук, сотрудник кафедры микологии и альгологии МГУ Никита Комиссаров в беседе с REGIONS перечислил ключевые признаки, по которым любой грибник сможет отличить съедобный гриб от ложного еще до того, как тот окажется в корзинке.

Главный маркер — строение шляпки

Если присмотреться к нижней стороне, разница становится очевидной. У лисички-оригинала пластинки переходят в ножку и переплетаются тонкими прожилками, спускаясь почти до самого низа. У ложного экземпляра они тонкие, аккуратные и обрываются на середине, словно обрезанные. Край шляпки тоже дает подсказку: у съедобного гриба он волнистый и чуть завернут, у двойника — ровный, как под линеечку.

Аромат выдаст обманщика

Нюхать грибы — не просто привычка. У настоящей лисички тонкий фруктово-грибной запах, слегка сладковатый. Ложная пахнет сыростью или, как говорят опытные грибники, затхлой мукой. Специалист советует включать нос в работу — этот критерий редко подводит.

Не полагаться на один признак

Миколог предупреждает: ни один из признаков в отдельности не дает стопроцентной гарантии. Лучше проверять гриб по трем параметрам: форма шляпки, строение с нижней стороны и запах. Только такой комплексный подход защитит от ошибки.