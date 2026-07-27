Невинная герань на подоконнике оказалась бомбой замедленного действия: аллерголог предупредил о мигренях и ринитах

Зеленый оазис на окне может оказаться настоящим саботажником: врач-аллерголог Владимир Болибок предупредил, что даже самые безобидные на вид домашние цветы способны превратить жизнь в ад — от пульсирующей головной боли до хронического насморка, причем виноват в этом не обязательно сам цветок. Об этом сообщает «Абзац» .

Аллерголог Болибок развеял миф о безопасности комнатной флоры. Домашние растения считаются гипоаллергенными, поскольку не выбрасывают в воздух пыльцу, как дикорастущие. Но есть нюанс: сильный аромат некоторых экземпляров действует как раздражитель на нервные окончания. Самая частая жертва — герань, чей запах способен запустить приступ мигрени у чувствительных людей и вызвать вазомоторный ринит — когда сосуды в носу расширяются без всякой инфекции. Аллерголог советует прислушиваться к себе: если после появления растения на подоконнике вы стали чаще просыпаться с головной болью или заметили постоянную заложенность — вероятно, дело именно в нем.

Однако Болибок подчеркивает: далеко не всегда проблема кроется в самом цветке. Неправильный уход — перелив, застой воды — приводит к появлению плесени в почве, а ее споры уже выступают полноценным аллергеном. В этом случае реакцию дает не растение, а грибок, который распространяется по воздуху и оседает на слизистых. Врач рекомендует провести диагностику: убрать горшок из комнаты на пару дней и понаблюдать за самочувствием. Если симптомы уходят — цветок отправляется на балкон или в руки соседей. Если нет — стоит проверить землю на наличие плесени и сменить субстрат.



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