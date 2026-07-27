Отдых превратился в ад: туристов избили стульями на роскошном курорте Гавайев

На острове Мауи произошла массовая драка между местными жителями и туристами у бассейна курорта Kaanapali Alii. По данным The New York Post, причиной конфликта стал белый цвет кожи приезжих. Гавайцы использовали садовые стулья, чтобы избивать постояльцев отеля, — в результате пострадали до 15 человек, одному из них наложили 13 швов. Полиция арестовала 20-летнего мужчину, но позже отпустила его, зачинщиков до сих пор ищут.

Инцидент случился 17 июля, но его подробности стали известны только сейчас. Семья туристов из США отдыхала на роскошном курорте, когда к ним начали подходить местные молодые люди и называть «хаоле» — так на Гавайях обозначают белых людей.

Один из пострадавших, Джозеф Хедфилд, рассказал NYP, что зачинщицей была женщина из группы. Она подходила к туристам вплотную и угрожала физической расправой.

В итоге драка переросла в массовое побоище с участием около 30 человек. Нападавшие использовали садовую мебель, чтобы наносить удары постояльцам. Медики наложили 13 швов одному из пострадавших.

Правоохранители арестовали 20-летнего мужчину, но вскоре отпустили. Зачинщиков драки ищут до сих пор. Офицеры не считают, что инцидент был связан с расовой ненавистью, однако расследование продолжается.