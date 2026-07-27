«Свеча памяти» в Зарайске: жители почтили память погибших детей Донбасса

В понедельник, 27 июля, у фонтана рядом с администрацией Зарайска зажглись свечи — город присоединился к траурной акции, приуроченной ко Дню памяти детей-жертв войны в Донбассе. Жители собрались у стихийного мемориала, чтобы почтить память самых беззащитных жертв вооруженного конфликта. Дата установлена в память о трагических событиях 2014 года, когда обстрел Горловки унес десятки жизней, включая младенцев. Об этом пишет REGIONS .

Как появилась памятная дата

27 июля 2014 года в центре Горловки разорвались снаряды. Погибли 22 мирных жителя. Символом той трагедии стала молодая мать Кристина Жук, которая на прогулке в сквере прижала к себе 10-месячную дочь Киру, пытаясь укрыть от смерти. Фотография, обошедшая мировые СМИ, получила название «горловская мадонна». В 2022 году глава ДНР Денис Пушилин официально учредил эту дату как День памяти детей-жертв войны.

Акция в Зарайске

Заместитель главы округа Станислав Шруб в своем выступлении отметил, что обстрелы в Донбассе продолжаются, унося новые жизни, и выразил надежду на скорое завершение военной операции. Председатель Совета депутатов Елена Белкина подчеркнула: зарайцы скорбят вместе со всей страной.

Участники акции зажгли свечи, возложили цветы к мемориалу и принесли мягкие игрушки — символ утраченного детства. Минутой молчания собравшиеся отдали дань памяти юным жизням, оборванным войной. По всей России сегодня проходят подобные акции: люди читают имена погибших детей, несут цветы к мемориалам — от Москвы до дальних регионов.