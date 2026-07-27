Лидер группы «Руки вверх!» встретился с таксистом-двойником в Москве

Перед выступлением в Москве Сергей Жуков встретился с человеком, поразительно похожим на него самого. Двойником артиста оказался столичный водитель такси по имени Булат. В соцсетях активно обсуждали их внешнее сходство, и певец лично подтвердил — черты общие. Жуков выполнил обещание, данное фанатам: сфотографировался с таксистом и даже исполнил с ним хит «Алешка» прямо на трибуне перед началом шоу.

История началась с публикаций в соцсетях — пользователи один за другим замечали поразительное сходство Жукова с московским таксистом. Певец не остался в стороне, отреагировал на обсуждения и пригласил двойника на свое выступление.

Встреча прошла в теплой и неформальной обстановке. Жуков сдержал слово, сделал совместное фото и даже исполнил дуэтом «Алешку» прямо на трибуне перед началом концерта. Фанаты в комментариях шутили о необходимости ДНК-теста и выражали восхищение тем, что артист нашел время для общения с поклонником.

Ранее в своем блоге Жуков рассказывал, что трек «Алешка» изначально задумывался как совместный с группой «Иванушки International». Однако участники коллектива отказались от сотрудничества, посчитав, что их популярность уже достигла пика. Теперь хит вновь обрел голос — и на сей раз в дуэте с двойником.

Ранее сообщалось, что лидер группы «Руки вверх!» назвал неожиданных кумиров своей юности.